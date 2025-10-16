تحرك قافلة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة

انطلقت من مصر اليوم الخميس قافلة جديدة تحمل مواد إغاثية وغذائية إلى قطاع غزة، إذ شملت حمولة القافلة سلالًا غذائية ودقيقًا، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك في إطار الآلية الوطنية المصرية المستمرة لتنسيق وتوصيل الدعم.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بـ "تحرك شاحنات المساعدات تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة".

وأضافت أنه من المتوقع دخول مئات الشاحنات اليوم إلى القطاع، مشيرة إلى أنه يجري تجميع هذه المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تأتي عبر ميناء العريش.

وأشارت إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية شهدت انفراجة كبيرة وملموسة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين جرى الدفع بـ400 شاحنة، محملة بأطنان من الغذاء والدواء وألبان الأطفال، فضلًا عن دخول شاحنات الغاز والطاقة.