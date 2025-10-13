نتنياهو يصف الإفراج عن الرهائن بـ "الحدث التاريخي"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "حدث تاريخي" قبيل عملية التسليم المتوقعة للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في خطاب مصور يوم أمس الأحد: "غدا هو بداية مسار جديد. مسار بناء، مسار مداواة الجراح".

وأضاف أنه إلى جانب الفرح بعودة الرهائن، سيطبع اليوم أيضا "بالحزن على إطلاق سراح القتلة"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين تعتزم إسرائيل الإفراج عنهم مقابل الرهائن.

وقال نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارات هائلة من خلال توحيد الجهود. لكن المعركة لم تنته بعد. "لا تزال أمامنا تحديات أمنية كبيرة".

وكان الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ قد قال قبل ذلك بوقت قصير في ميدان الرهائن في تل أبيب إن العديد من أعداء إسرائيل ومنتقديها يتهمون البلاد بالسعي إلى معركة مستمرة ضد خصومها، مصرا على أنه أمر غير صحيح.

وقال هرتسوغ: "بمجرد عودة الرهائن، لن تذهب إسرائيل إلى الحرب. إسرائيل ملتزمة بالوفاء بهذا الاتفاق وإسرائيل تريد السعي لتحقيق السلام مع جيرانها وإحداث تغيير في مستقبل المنطقة أخيرا".

وذكرت مصادر في حماس أنها تخطط لتسليم جميع الرهائن الأحياء، وكذلك أكبر عدد ممكن من الرهائن المتوفين، اليوم الاثنين.