سفير أمريكي يهاجم وزيرة بريطانية: "واهمة.. لا دور لبريطانيا في غزة"

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي وزيرة التعليم البريطانية بريدجيت فيليبسون بأنها "واهمة" لادعائها أن المملكة المتحدة لعبت "دورا رئيسيا" في تأمين وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت الوزيرة قد دافعت أمس الأحد عن مساهمة بريطانيا في جهود السلام "خلف الكواليس"، بينما أقرت بأن العمل "الحاسم" قد تم تنفيذه من قبل البيت الأبيض، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وبدا أن هوكابي، الذي كان جزءا من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوض لصفقة السلام، يسخر من تأكيد فيليبسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في منشور على منصة إكس: "أؤكد لكم أنها واهمة. يمكنها أن تشكر دونالد ترامب في أي وقت فقط لتصحيح الأمور".

ولم تعلق مصادر حكومية بريطانية بشكل مباشر على تصريحات هوكابي، لكنها أشارت إلى حقيقة أن فيليبسون قد سلطت الضوء أيضا على الدور القيادي لأمريكا في تأمين الصفقة خلال الجولات الإعلامية.

وقد يسبب الخلاف العلني الذي يشمل شخصيتين رئيسيتين في الإدارة البريطانية والأمريكية حرجا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بينما يستعد للانضمام إلى قادة العالم في قمة غزة التي يترأسها ترامب بشكل مشترك اليوم الاثنين.

كما رفضت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل ادعاء فيليبسون، منتقدة اعتراف بريطانيا بإقامة الدولة الفلسطينية، والذي قالت إنه يخاطر بتشجيع حماس.