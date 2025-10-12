Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

السفارة القطرية: وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ

undefined's profile picture

رويترز

أكدت السفارة القطرية لدى القاهرة في منشور على موقع إكس اليوم الأحد أن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري توفوا في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبرت السفارة في منشورها "عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ".

وقالت السفارة إن اثنين آخرين أصيبا ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لرويترز إن سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من مشاركة مسؤولين من قطر وتركيا ومصر في محادثات في شرم شيخ أدت في الأسبوع الماضي إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة (حماس) بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم غد الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.