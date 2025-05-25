إسرائيل تستعد لتكثيف هجماتها على غزة

قام الجيش الإسرائيلي بنقل جميع ألوية المشاة والدبابات النظامية الخاصة به إلى قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ووسائل إعلام محلية أخرى، اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي.

وردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن نشر قواته.

وجاء في تقرير "تايمز أوف إسرائيل"، أن الجيش يستعد لتكثيف هجماته على غزة.

كما ذكرت محطة "إن 12" التلفزيونية أن الهجمات الإسرائيلية مستمرة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة منتشرة في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخرا عن خطط للسيطرة على قطاع غزة بالكامل، كما شن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا جديدا على غزة قبل نحو أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بداية الهجوم إنه يريد تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، التي تشمل إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حركة حماس.