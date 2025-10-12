ستارمر يتوجه إلى قمة زعماء العالم في مصر للاحتفال بخطة سلام غزة

من المتوقع أن ينضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين في قمة للسلام في مصر في إطار الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار الهش المتفق عليه في غزة.

وسيسافر ستارمر إلى شرم الشيخ لحضور التجمع الذي قالت القاهرة إنه سيترأسه الرئيس الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الاثنين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وذكر داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) أن "مراسم التوقيع" على خطة سلام غزة ستتم في الحدث لتمثل نقطة تحول للشرق الأوسط مع دخول الهدنة مراحلها الأولية.

وقال داونينج ستريت إن ستارمر سيقدم "تحية خاصة" لترامب والجهود الدبلوماسية لمصر وقطر وتركيا في "الوصول بنا إلى هذه النقطة" قبل الدعوة إلى "تقدم سريع نحو المرحلة الثانية".