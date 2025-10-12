ترامب يعتزم لقاء عائلات المحتجزين قبل إلقاء خطاب في الكنيست

أكد البيت الأبيض يوم أمس السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بأقارب الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية، قبل إلقاء خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي صباح يوم غد الاثنين.

وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يسافر ترامب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لاحقا يوم الاثنين لحضور "مراسم سلام في الشرق الأوسط" احتفالا بالاتفاق الذي توصل إليه بين إسرائيل وحماس.

ووفقا للبيت الأبيض، من المقرر أن تغادر الطائرة الرئاسية واشنطن بعد ظهر اليوم الأحد وتهبط في مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية في الساعة 9:20 صباحا (0620 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يلقي ترامب خطابا أمام الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في الساعة 11 صباحا، بعد اجتماع مع عائلات الرهائن داخل الكنيست.

وفي الساعة الواحدة ظهرا، من المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي إسرائيل متوجها إلى مصر، ومن المقرر أن يصل إلى شرم الشيخ في الساعة 1:45 ظهرا. ومن المقرر أن يبدأ حفل السلام في الساعة 2:30 ظهرا، وفقا للجدول الزمني.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب في وقت لاحق من يوم الاثنين ويعود إلى واشنطن.