بدء وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل للإشراف على وقف إطلاق النار

صرح مسؤولان أمريكيان أن قوات أمريكية بدأت في الوصول إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفقًا لما صرّح به مسؤولان.

ولن تدخل أي قوات أمريكية قطاع غزة، بحسب ما ذكره المسؤولان لشبكة أي بي سي نيوز الأمريكية.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن القوات التي أرسلت إلى إسرائيل، والبالغ قوامها 200 جندي، متخصصة في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة. وستعمل هذه القوات مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ويعتبر مركز التنسيق بمثابة خطوة أولى في المساعدة على تنفيذ عملية السلام، الأمر الذي سيتطلب تنسيقا واسع النطاق للمساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية.

وتتوافد القوات المُرسلة على إسرائيل لإنشاء مركز القيادة العسكرية تدريجيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مُختلفة جوًا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال المسؤولان إن الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على القوات الأمريكية في المنطقة كرئيس للقيادة المركزية الأمريكية، ومقرها تامبا بولاية فلوريدا، موجود في إسرائيل منذ أمس الجمعة.

وتكشف هذه الخطوة بعض التفاصيل الأولية حول كيفية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الجيش الأمريكي سيكون له دور في هذا الجهد.

وبعد موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة إدارة ترامب لوقف القتال، لا تزال هناك قائمة طويلة من الأسئلة حول الخطوات التالية، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وشكل الحكومة المستقبلية في القطاع.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الفريق الجديد سيساعد في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية في غزة.