60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة لدخول قطاع غزة

في أعقاب بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حث برنامج الغذاء العالمي ومقره روما الحكومة الإسرائيلية على السماح بسرعة بتسليم المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب.

وقال مارتن فريك، ممثل البرنامج الأممي في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، لمجموعة "ار ان دي" الإعلامية: "هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة".

وأكد فريك "يجب أن يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات" مؤكدا أن كل ساعة مهمة.

وأوضح فريك أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول في المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا سيكون كافيا لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، شريطة أن يكون الوصول آمنا وموثوقا.

وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى 6ر1 مليون شخص ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط.

وأوضح فريك أن إسرائيل تسيطر على مداخل قطاع غزة، وعليها أن تسمح بمرور المساعدات وأن تضمن سلامة القوافل. ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ منذ ظهر يوم أمس الجمعة في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.