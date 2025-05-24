السعودية.. وصول حوالي 891 ألف حاج من الخارج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة، الجوية والبرية والبحرية، بلغ 890 ألفا و883، وذلك حتى نهاية أمس الجمعة.

وقالت المديرية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 846 ألفا و415، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 41 ألفا و646 حاجًا، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.