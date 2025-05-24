طبيبة فلسطينية تستقبل جثامين أطفالها الـ9 أثناء عملها في غزة

استقبلت أخصائية الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، آلاء النجار، جثامين تسعة من أبنائها أثناء تأدية عملها، بعد استهداف منزلها بغارة إسرائيلية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق شبكة "قدس" الإخبارية اليوم السبت، "وصلت الطبيبة إلى دوامها المعتاد في المجمع، بعد أن قام زوجها، الدكتور حمدي النجار، بإيصالها إلى المستشفى، لكنه ما إن عاد إلى المنزل حتى استهدفه صاروخ إسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد تسعة من أطفالهما، وإصابة الطفل العاشر بالإضافة إلى إصابة الزوج الذي نُقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة".

وقال المدير العام لوزارة الصحة، الدكتور منير البرش: "هذا ما تعيشه كوادرنا الطبية في قطاع غزة. الكلمات لا تكفي لوصف الألم. في غزة، لا يُستهدف الكادر الطبي فحسب، بل يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام، ويستهدف عائلات بأكملها".

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن "عدد الشهداء الأطفال بلغ حتى الآن 16 ألفا و503، في حصيلة صادمة تعكس حجم الاستهداف المباشر للأطفال من قبل قوات الاحتلال".