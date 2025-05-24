محافظة دمشق تنفي إغلاق المنشآت السياحية السورية ليلاً

نفت محافظة دمشق إصدار أي تعليمات بإغلاق ليلي للمنشآت السياحية السورية أو تدخلات أمنية في عمليات الإغلاق، مؤكدةً أن الإجراءات المتخذة تمت ضمن جولات رقابية دورية ووفق الأصول القانونية.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي صادر عن مديرية مدينة دمشق القديمة أورده (تلفزيون سوريا) اليوم السبت، أن "ما يتم تداوله بشأن فرض إغلاقات ليلية أو تدخلات أمنية لا يمتّ للحقيقة بصلة".

وأوضحت أن الجولات الرقابية الأخيرة استهدفت التحقق من مدى التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين النافذة، وأسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية، وذلك لأسباب تتعلق بالعمل من دون ترخيص أصولي أو مخالفة شروط التراخيص الممنوحة.

وشددت المحافظة على أن جميع إجراءات الإغلاق تمت حصراً تحت إشراف الجهات المختصة، ووفقاً للأطر القانونية المحددة.

وأشار التلفزيون إلى أن محافظة دمشق تراجعت في وقت سابق عن قرارها بإغلاق بعض مطاعم وبارات حي باب شرقي في دمشق القديمة، بعدما كانت قد وجّهت إنذارات شفهية لعدد من المحال التي تقدّم المشروبات الروحية، وأغلقت بعضها بالشمع الأحمر.