ترامب يتوقع نتائج بشأن خطة سلام غزة هذا الأسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع هذا الأسبوع أن تكون هناك نتائج من المحادثات في مصر حول خطة السلام التي طرحها لإنهاء حرب غزة، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين.

وكتب ترامب يوم الأحد على منصته تروث سوشيال: "قيل لي إن المرحلة الأولى يجب أن تكتمل هذا الأسبوع، وأنا أطلب من الجميع التحرك بسرعة".

وجاء منشور ترامب قبل دقائق فقط من موعد نهائي كان قد حدده يوم الجمعة لحركة حماس الفلسطينية لقبول خطته للسلام. وكانت حماس قد وافقت على أجزاء من الخطة يوم الجمعة لكنها طلبت المزيد من المفاوضات.

وظل من غير الواضح ما إذا كان ترامب لا يزال يعتبر الموعد النهائي الأصلي ساريا، حيث لم يعلق عليه في منشوره أو للصحفيين مساء الأحد.

وستستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحماس لبحث خطة ترامب بشأن غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التركيز الأولي للمحادثات، التي ستجرى من خلال الوسطاء، سيكون على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

وكتب ترامب: "كانت هناك مناقشات إيجابية للغاية مع حماس، ودول من جميع أنحاء العالم... في عطلة نهاية الأسبوع، للإفراج عن الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة ولكن، الأهم من ذلك، التوصل أخيرا إلى السلام الذي طالما سعينا إليه في الشرق الأوسط".

وحذر ترامب أيضا من أن الوقت حرج، وإلا "سوف يتبع ذلك حمام دم هائل - وهو أمر لا يريد أحد رؤيته!" كما كتب.