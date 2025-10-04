Al Bayan
الشرق الأوسط

تركيا: عودة مشاركين في أسطول الصمود اليوم على متن رحلة خاصة

رويترز

قالت وزارة الخارجية التركية إن 36 تركيا شاركوا في أسطول الصمود العالمي، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية، من المتوقع أن يعودوا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن يكون مواطنو دول أخرى على متن الرحلة.

وذكرت الوزارة في بيان "لم يتم تأكيد العدد النهائي بعد".

وتسير الخطوط الجوية التركية الرحلة ومن المتوقع هبوطها في مطار إسطنبول حوالي الساعة 1430 بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش)، وفقا للوزارة.

وأضافت أن العمل جار أيضا على استكمال إجراءات بقية المواطنين الأتراك في أقرب وقت ممكن.