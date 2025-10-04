ميرتس يرحب بـ"أفضل فرصة للسلام" في غزة

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبول حركة حماس الجزئي لخطة الولايات المتحدة بأنها "أفضل فرصة للسلام" في غزة.

وكتب ميرتس على موقع (اكس) أن "إطلاق سراح الرهائن والسلام لغزة في متناول اليد".

وتابع "يجب إطلاق سراح الرهائن. يجب على حماس أن تتخلى عن السلاح. يجب أن يتوقف القتال فورا . كل هذا يجب أن يحدث بسرعة".

وأضاف أنه "بعد ما يقرب من عامين، هذه هي أفضل فرصة للسلام. ستواصل ألمانيا المشاركة".

ويوم الجمعة، قالت حركة حماس إنها وافقت على معظم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بما في ذلك الإفراج عن جميع الرهائن، لكنها أشارت إلى أن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من التفاوض.

وردا على ذلك، حث ترامب إسرائيل في منشور على موقع "تروث سوشيال" على "التوقف على الفور عن قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!" .