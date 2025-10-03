وزير الخارجية الباكستاني: خطة ترامب بشأن غزة تختلف عن مسودة الدول الإسلامية

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم الجمعة أن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة قبل أيام لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقال دار لنواب في البرلمان الباكستاني إن الخطة أدخلت عليها تعديلات.

وأضاف "أوضحت أن هذه النقاط العشرين التي أعلنها ترامب ليست نقاطنا. إنها ليست مماثلة لنقاطنا. أقول إن بعض التغييرات تمت فيها.. في المسودة التي كانت لدينا".

ونشر ترامب يوم الاثنين خطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة، وتقضي بعودة جميع الرهائن الأحياء ورفات الموتى منهم خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار.

وتترك الخطة الكثير من التفاصيل للمفاوضين لمناقشتها بعمق والتوصل لاتفاق بشأنها.

ويتوقف تنفيذ الخطة على قبولها من مقاتلي حركة حماس الذين شنوا هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وبدأت على إثره الحرب. وتشير الخطة إلى غزة المعاد تطويرها باسم "غزة الجديدة".