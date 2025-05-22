مقتل 19 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

أفادت مصادر طبية بمقتل 19 فلسطينيا إثر القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم الخميس.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن" 10 مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي فجر اليوم، استهدف بركسا يؤوي نازحين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع".

وأشارت إلى "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بشارع أحمد ياسين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة".

ونوهت إلى "استشهاد مواطنين اثنين بنيران مسيرة إسرائيلية، في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع"، لافتة إلى "استشهاد مواطنين في قصف إسرائيلي على وسط القطاع".

بدورها، قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن "آليات الاحتلال اقتحمت ساحة مستشفى العودة بتل الزعتر شمال غزة، وأطلقت الرصاص بشكل كثيف في المكان، كما أشعل الاحتلال النيران في خيام النازحين داخل ساحة المستشفى".

وطبقا للوكالة، "نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة".