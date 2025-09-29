بين الاستسلام والمواجهة.. ترامب يقدم مخرجاً لنتنياهو من مأزق غزة

مع اقتراب اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين في البيت الأبيض، يواجه نتنياهو موقفا حساسا وسط خلافات حول مستقبل غزة ودور السلطة الفلسطينية، بينما يقدم ترامب خطة لإنهاء الحرب قد تمنحه مخرجا سياسيا.

خلال الأشهر الثمانية الماضية من فترة ترامب الثانية، حاول نتنياهو التأكيد على التنسيق الوثيق بينه وبين الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن الاثنين يعملان "بتعاون كامل" بشأن مستقبل الحرب في غزة. لكنه يواجه فجوات كبيرة في المواقف بين الجانبين.

تشمل خطة ترامب المكونة من 21 نقطة مساراً محتملاً لدولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما يرفضه نتنياهو بشدة، مؤكّدا أن منح الفلسطينيين دولة بالقرب من القدس بعد هجمات 7 أكتوبر يشبه منح تنظيم القاعدة دولة بالقرب من نيويورك بعد 11 سبتمبر. كما يرفض نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب، بينما يرى ترامب إمكانية مساهمة السلطة في إدارة القطاع، وفقا لـ timesofisrael.

ولا تتفق الحكومة الإسرائيلية مع البيت الأبيض بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقد أعلن ترامب للصحفيين أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، في حين يدعو حلفاء نتنياهو في حركة المستوطنين واليمين المتطرف إلى المضي قدما في خطة الضم.

في هذا السياق، ألغى نتنياهو ظهوره العام يوم الأحد للتشاور مع كبار مستشاريه، استعدادا للقاء البيت الأبيض، مستفيدا من درس رحلته السابقة في أبريل، التي شهدت مفاجآت غير سارة من ترامب.

وتواجه إسرائيل تحديات عسكرية أيضا، إذ لا يبدو أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مستعدا لسحق حماس على الأرض، مع تحذيرات من أن الهجوم الحالي قد يؤدي إلى حصار طويل يهدد حياة المدنيين والرهائن. وفي الوقت نفسه، تواصل الحرب تعطيل العلاقات الإسرائيلية مع أوروبا والشرق الأوسط.

ويقدم ترامب، بحسب المراقبين، فرصة لنتنياهو للتفاوض على تحرير الرهائن ونزع سلاح حماس وإنهاء الحرب، ما قد يمكّنه من دفع السلطة الفلسطينية نحو إصلاحات واسعة وبناء علاقات أعمق مع الشركاء العرب.

لكن نجاح هذا المسار يعتمد على موافقة حماس على الاستسلام، وهو أمر يصعب تحقيقه بعد دعم بعض القادة الغربيين للحركة في خطوات اعتُبرت تعزيزا لموقفها السياسي. وفي حال رفضت حماس الخطة، سيكون على المجتمع الدولي أن يوضح عدم وجود نصر ينتظر التنظيم، بينما سيبقى نتنياهو في مواجهة انتخابات لاحقة بآفاق غامضة للعودة إلى السلطة.