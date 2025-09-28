كاتس يهدد بتدمير غزة حال عدم إعادة جميع المحتجزين

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس لكي تنزع سلاحها وتطلق سراح الرهائن، في الوقت الذي يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف مدينة غزة ويهدم البنية التحتية.

وهدد كاتس عناصر حماس في غزة بعواقب وخيمة إذا استمرت الحرب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وكتب كاتس "إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن وتنزع سلاحها، سيتم تدمير غزة والقضاء على حماس".

وأضاف كاتس "لن نتوقف حتى تتحقق كافة أهداف الحرب".

وأشار كاتس إلى أن تحذيره يأتي في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة مع إجلاء أكثر من 750 ألفا من سكانها إلى جنوب القطاع.