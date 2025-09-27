لأول مرة منذ 13 عاماً.. ألمانيا تسعى لترحيل السوريين المرفوضين

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عزمه التوصل إلى اتفاق سريع مع سوريا بشأن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا.

وقال دوبرينت في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام، لنبدأ أولا بترحيل المدانين، ثم من لم يحصلوا حق الإقامة"، مضيفا أنه من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيدا في المجتمع وفي سوق العمل، وبين من ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن المحادثات حول هذا الملف ستبدأ قريبا، موضحا أنه وجه المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين باستئناف جزئي لإجراءات اللجوء المعلقة الخاصة بالسوريين، تمهيدا لترحيل المرفوض طلباتهم.

ولم تُنفذ أي عمليات ترحيل من ألمانيا إلى سوريا منذ عام 2012.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السوريين، الذين عادوا طوعا إلى وطنهم بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، يرتفع، ولكن بوتيرة بطيئة.

ووفقا للوزارة، غادر 1867 شخصا إلى سوريا بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية حتى نهاية أغسطس الماضي. وبحسب السجل المركزي للأجانب، كان يقيم في ألمانيا حتى نهاية يوليو الماضي نحو 955 ألف سوري، وحصل 83 ألفا و150 سوريا على الجنسية الألمانية العام الماضي. ويستوفي العديد من اللاجئين السوريين الذين وصلوا عامي 2015 و2016 إلى ألمانيا الآن شروط التجنس.

من ناحية أخرى، أعلن دوبرينت خططا لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان دون وسطاء.

وقال: "هدفي هو تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان في المستقبل. أريد تنظيم الأمر مستقبلا دون وسطاء بالتنسيق مع المسؤولين في كابول"، مؤكدا أن هذه المحادثات ستكون ذات طابع فني بحت.