ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة "ملهمة ومثمرة للغاية"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أن محادثات إنهاء حرب غزة كانت "ملهمة ومثمرة للغاية"، وتوفر فرصة حقيقية لنتيجة ناجحة.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن "هناك المزيد من النوايا الحسنة والحماس لإبرام اتفاق، بعد عقود عديدة، أكثر مما رأيته من قبل".

وتابع "الجميع متحمسون لتجاوز فترة الموت والظلام هذه. يجب أن نستعيد الرهائن، ونحصل على سلام دائم وطويل الأمد".

ووصف ترامب المحادثات بأنها ملهمة ومثمرة للغاية، قائلا إن المفاوضات المكثفة مع ممثلي الشرق الأوسط جارية منذ أربعة أيام وستستمر طالما كان ذلك ضروريا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن جميع دول المنطقة تشارك في هذه المحادثات، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن حركة حماس على علم بالمناقشات وأنه تم إبلاغ إسرائيل أيضا.

وكان ترامب قد أثار الآمال في وقت سابق من يوم الجمعة، حيث قال للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، "أعتقد أن لدينا ربما اتفاق بشأن غزة".

وتحدث عن أن أمور "قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، وقال "أعتقد أنه اتفاق سيعيد الرهائن. سيكون اتفاقا سينهي الحرب".