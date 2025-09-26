مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن 10 مواطنين فلسطينيين قتلوا ليلة أمس الخميس في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي لمدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "طيران الاحتلال واصل قصفه المكثف على أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين".

وأوضحت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي قصف مجموعة مواطنين قرب مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى "استشهاد 6 منهم وإصابة آخرين، بينما استشهد 4 آخرون في غارات على مخيم الشاطئ غرب المدينة".

ومنذ فجر أمس الخميس، قتلت قوات الاحتلال 54 فلسطينيا في أنحاء قطاع غزة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس، بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 65 ألفا و 427 قتيلا و 167 ألفا و376 مصابا.