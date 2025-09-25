إسرائيل تواصل توغلها في مدينة غزة ونتنياهو يتوجه لأمريكا

واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة غزة اليوم الخميس بينما توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل في القطاع الفلسطيني اليوم الخميس. وكان من بينهم 11 شخصا من عائلتين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنى سكنيا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة، لكنه قال إنه قصف 170 هدفا في أنحاء غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهاجم "بنية تحتية إرهابية" تستخدمها الجماعات المسلحة لمهاجمة جنوده. وقال إن قواته موجودة في عمق مدينة غزة.

مبعوث أمريكا يأمل في تحقيق انفراجة

دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة غزة في إطار هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى القضاء على حركة (حماس) بعد هجومها على إسرائيل في أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحرب التي تسببت في دمار واسع النطاق وكارثة إنسانية وتفش للجوع في غزة.

ويقول نتنياهو إن مدينة غزة هي آخر معقل للحركة الفلسطينية المسلحة، لكن مئات الآلاف من المدنيين لا يزالون هناك، إذ يخشون ألا يكون هناك مكان آمن يذهبون إليه.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أمس الأربعاء إن واشنطن واثقة من تحقيق انفراجة بشأن غزة في الأيام المقبلة بعد أن طرح ترامب خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة على قادة دول إسلامية وعربية في نيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع بوليتيكو، وعد ترامب الزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية لتكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة لغزة والقدس الشرقية.

وقال نتنياهو إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا، على الرغم من أن بريطانيا وفرنسا وكندا ودولا أخرى اعترفت رسميا هذا الأسبوع بدولة فلسطينية. ويريد بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم أن تضم إسرائيل الضفة الغربية.