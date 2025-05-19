إسرائيل تقتل 20 فلسطينياً بعد الموافقة على إدخال مساعدات لغزة

واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة اليوم الاثنين بعد أن أسفرت غارات جوية عن مقتل 20 فلسطينيا على الأقل خلال الليل، وذلك بعد أن وافقت على رفع الحصار المستمر منذ شهرين على تسليم المساعدات والذي جعل القطاع على شفا المجاعة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة بالكامل في إطار "عمليات برية موسعة" أعلن عنها أمس الأحد وإلى منع حركة (حماس) من نهب شحنات المساعدات. وتنفي حماس تورطها في عمليات النهب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات المشاركة في حملة جديدة أُطلق عليها اسم "عملية عربات جدعون" تنشط في جميع أنحاء غزة بهدف القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس وإعادة من تبقى من الرهائن المحتجزين منذ هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وقال مكتب نتنياهو أمس الأحد إن إسرائيل ستخفف الحصار وتسمح بإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية إلى القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سيُسمح بدخول 50 شاحنة تحمل دقيقا (طحينا) وزيت طهي وبقوليات إلى غزة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع دخول تسع شاحنات محملة بمواد غذائية للأطفال في الساعات المقبلة.

وقال مراسل لرويترز عند معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة إنه لم يكن هناك أي نشاط واضح حتى وقت متأخر من صباح اليوم. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستتحدث إلى الصحفيين "عندما تدخل المساعدات أو إذا دخلت".

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحصار الذي فرضته على دخول المساعدات الإنسانية في مارس الماضي قبل وقت قصير من انتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وفي الوقت الذي تحذر فيه وكالات إغاثة من تعرض سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للمجاعة.