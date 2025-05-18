إسرائيل ترجح مقتل محمد السنوار في غزة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يعتقد أن شقيق زعيم حركة حماس الراحل، يحيى السنوار، قد قتل على الأرجح في هجوم بقطاع غزة قبل عدة أيام.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن كاتس قوله في اجتماع للجنة "على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، تشير جميع المؤشرات إلى تصفية محمد السنوار".

محمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، الذي يعتبر العقل المدبر وراء هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وأصبح محمد السنوار قائدا للجناح العسكري لحماس بعد مقتل محمد الضيف في يوليو الماضي.

وعقب هجوم إسرائيلي على مستشفى في خان يونس جنوب قطاع غزة الثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف محمد السنوار، لكن المسؤولين رفضوا التعليق.

وذكرت تقارير المستشفيات أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم.

وأكد تقرير إعلامي، أنه تم العثور على جثة محمد السنوار في نفق بخان يونس. ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تأكيد ذلك عند سؤاله صباح اليوم الأحد.