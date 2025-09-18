أقارب المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويتهمونه بالتقصير

تظاهر أقارب المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مجددا، مساء أمس الأربعاء، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، ووجهوا له اتهامات خطيرة.

وقال أوفير بروسلافسكي، والد المحتجز روم بروسلافسكي، الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية: "نحن هنا ولن نتحرك من هنا".

وأضاف أن نتنياهو كان قد وعده في اتصال هاتفي قبل شهر ونصف بأنه "سيعيد الشاب"، لكنه بدلا من ذلك "فعل العكس" وقام "بكل ما من شأنه ألا يعيده"، على حد قوله.

وتابع بروسلافسكي موجها حديثه لنتنياهو: "الدم على يديك".

وفي نهاية يوليو، نُشرت مقاطع فيديو مروعة تظهر روم بروسلافسكي وأسيرا آخر في حالة هزال شديد.

من جهتها، اتهمت عنات أنجريست، والدة الأسير ماتان أنجريست، نتنياهو بأنه يضحي بما تبقى من الأسرى الأحياء عبر الهجوم البري الذي أُطلق مؤخرا في مدينة غزة. كما خاطبت الجنود المشاركين في العملية وأمهاتهم، قائلة إنه إذا جرى اختطافهم أيضا على يد حركة حماس، فإن "هذه الحكومة لن تعيدهم".