مقتل 17 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

قُتل 17 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد ستة مواطنين، بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة"، مشيرة إلى "استشهاد مواطن بنيران جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع".

وذكرت أن "قوات الاحتلال فجّرت تسع مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي مدينة غزة".

بدوره، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بـ "استشهاد 10 مواطنين، في غارات إسرائيلية فجر اليوم على منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة".