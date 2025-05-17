رئيس الوزراء الإسباني: نطالب بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فوراً

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، اليوم السبت، بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور.

ونقلت الوكالة العراقية للأنباء (واع) عن سانشيز قوله، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية بدورتها 34 في بغداد اليوم: "شاكر لكم دعوتي لحضور القمة العربية، وأهنئ رئيس الوزراء (العراقي) محمد شياع السوداني على الازدهار الاقتصادي في العراق"، مشيرا إلى أن "فلسطين تنزف أمام أعيننا وما يحدث في غزة لا يمكن غض عنه الطرف".

وأضاف: "هناك أرقام مهولة وغير مقبولة تنتهك مبدأ القانون الدولي الإنساني، وعلينا أن نوقف دوامة العنف هذه".

وأضاف سانشيز: "اقترح تركيز جهودنا على أربع أولويات، الأولى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور، ومضاعفة الضغط على الاحتلال لوقف المذبحة في غزة، مع المضي قدماً لحل سياسي نحو السلام، وأيضاً تعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة".

كما أشار إلى أن "إسبانيا ملتزمة بكل ما بوسعها للمضي قدماً نحو السلام".