قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، سقوط قتيل جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق الزرارية أبو الأسود قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "شنت مسيرة غارة على سيارة في وادي خليل قرب منطقة ابو الأسود على طريق بلدة الزرارية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل استهدفت فجر اليوم، غرفة جاهزة ومعملا لصناعة حجارة الباطون في بلدة يارين الحدودية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة على جرار زراعي في بلدة الضهيرة في القطاع الغربي في جنوب لبنان".

ولا تزال إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.