دول الخليج: الاعتماد الأممي لـ"إعلان نيويورك"خطوة مهمة للسلام

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "إعلان نيويورك" حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له يوم الجمعة بـ"اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار /إعلان نيويورك/ حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين".

وأعرب عن "بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهما الدؤوبة في العمل على هذا القرار"، مثمنا "الدور البارز للجان العاملة والأطراف الدولية، التي أسهمت في إعداد هذا الإعلان المهم".

وأكد البديوي" أن اعتماد هذا الإعلان سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويمثل بارقة أمل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة".

وشدد البديوي "على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.