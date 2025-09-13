ترحيب فلسطيني بتأييد الأمم المتحدة لإعلان نيويورك حول حل الدولتين

رحبت فلسطين بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على "تبني وإقرار" إعلان نيويورك، واصفة إياه بأنه النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وفي بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن 142 دولة صوتت لصالح القرار، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت وصوتت 10 دول ضد القرار.

وأشادت الوزارة بمواقف الدول التي رعت ودعمت وصوتت لصالح القرار.

وحثت الوزارة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي المتعلق بحل الدولتين والضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء استخدام الجوع "كسلاح في الحرب" ومنع التهجير القسري وإطلاق سراح السجناء والرهائن.

وفي بيان صحفي على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس الإرادة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن تبني إعلان نيويورك يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.