عشرات القتلى والمصابين والمفقودين بغارات إسرائيلية على غزة

قتل وأصيب، منذ فجر الجمعة، عشرات المواطنين الفلسطينيين وفقد آخرون عقب شن طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على شمالي قطاع غزة.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 قتيلا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لفرق الإسعاف والطوارئ، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

من جهته، أوضح جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفته إسرائيل في مخيم جباليا شمالي القطاع تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دفنوا ولم يعثر لهم على معالم.

وبين الدفاع المدني أنه بسبب كثرة الاستهداف وانشغال الإسعافات، فإن طواقمه نقلت قتيلين بسيارة الإطفاء للمستشفى.

وحسب مصادر طبية، بلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ منتصف الليلة 16، بينما ارتفع العدد منذ فجر الخميس إلى 143.

يأتي ذلك في إطار تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة بموجب خطة وافق عليها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري تهدف إلى "السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي" لتكثيف الضغط على حماس للقضاء عليها ودفعها للإفراج عن الرهائن.