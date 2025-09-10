مقتل 34 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

قُتل 34 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات بمجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال، جراء قصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة".

وأضافت أن "أربعة مواطنين ارتقوا، في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى أن "شابًا من طالبي المساعدات استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس".