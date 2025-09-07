مقتل 13 فلسطينياً في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

قُتل 13 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مدرسة الفرابي التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك في مدينة غزة".

وقالت إن "طفلين استشهدا وآخرين أصيبوا باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة".

وأضافت أن "أربعة مواطنين استشهدوا باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال غربي غزة".