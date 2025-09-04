عائلات الرهائن تناشد إسرائيل الموافقة على صفقة الإفراج عنهم

وجه أقارب الرهائن المتبقين في غزة مناشدتهم مجددا للحكومة الإسرائيلية للموافقة على صفقة لإعادتهم إلى ديارهم، بعدما وافقت حركة حماس على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، في بيان عبر منصة إكس، اليوم الخميس، "بعد 700 يوم، نسمع أخيرا من كل من إسرائيل وحماس رغبتهما في التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة جميع الرهائن الأحياء لإعادة تأهيلهم، وإعادة القتلى لدفنهم بشكل لائق".

وأضاف "ندعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية والوسطاء إلى عقد فرق التفاوض على الفور وإبقائهم حول طاولة المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وقال أقارب الرهائن الـ 48 المتبقين في غزة إن "الوقت ينفد" لإعادتهم إلى إسرائيل.

ويعتقد أن نحو 20 من الرهائن المحتجزين في غزة لدى حماس وفصائل مسلحة أخرى منذ 7 أكتوبر 2023 ما زالوا على قيد الحياة.

ودعت عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى "النزول إلى الشوارع ومساندتنا والمطالبة بعودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب".