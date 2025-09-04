مقتل 31 فلسطينياً في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

قُتل 31 مواطنا فلسطينيا، منذ فجر اليوم الخميس، إثر القصف الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن من "بين الشهداء ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب خانيونس".

وقالت وفا "استشهد سبعة مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع"، لافتة إلى "استشهاد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وآخرين أصيبوا إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا وخيمة تؤوي نازحين في حيي الصبرة وتل الهوا في غزة".