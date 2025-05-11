إصابة مواطنين لبنانيين برصاص إسرائيلي في الجنوب

أصيب مواطنان برصاص إسرائيلي اليوم الأحد مع استمرار الاستهدافات في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بـ "إصابة مواطنين برصاص مطاطي أطلقته قوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس - قضاء بنت جبيل".

ووفق الوكالة، "استهدف جيش العدو حي الرندة في الاطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف"، لافتة إلى أن "مسيرةً اسرائيلية ألقت قنبلة بين يارين والضهيرة في قضاء صور".

يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.