مقتل 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي على غزة

قُتل 10 مواطنين فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيم النازحين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين تؤوي عائلة بمنطقة الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد العائلة المكونة من زوج وزوجته وطفلاهما".

وأضافت أن "غارة أخرى نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أب وزوجته وطفلاهما".

وأشارت إلى "استشهاد فتى في قصف خيمة قرب منطقة بئر 19 جنوب خان يونس، واستشهاد مواطن آخر في استهداف طائرة مسيّرة دراجة هوائية قرب أطباء بلا حدود بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس".

ووفق المصادر، "قصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال".