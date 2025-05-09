مقتل 4 فلسطينيين بينهم رضيع في قصف إسرائيلي على غزة

قتل أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بحي الرمال ومخيم النصرات، بوسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في محيط مسجد الشهداء شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل شخص وزوجته وطفلهما الرضيع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في عمارة المتميزون بحي الرمال في مدينة غزة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين.

وأطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52 ألفا و760 قتيلا و119 ألفا و264 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعلى الصعيد الإنساني، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الخميس، بأن غزة أصبحت "أرض اليأس وهناك جوع لم يسبق له مثيل".