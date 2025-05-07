49 قتيلاً حصيلة قصف إسرائيلي استهدف مدرستين في غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، إلى 49 قتيلا أغلبيتهم أطفال ونساء وكبار سن.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر طبية قولها: "ارتفعت حصيلة المجزرتين اللتين ارتكبهما الاحتلال في قصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، الليلة الماضية، إلى 33 شهيدا، و73 مصابا، إذ استهدفها مرتين".

وأشارت إلى ارتفاع "حصيلة قصف مدرسة الكرامة شرق مدينة غزة صباح اليوم إلى 16 شهيدا وعشرات المصابين".