الحصار الحوثي يفاقم الإصابات بالحصبة والكوليرا فى تعز اليمنية

علنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الثلاثاء، رصد 20 حالة وفاة وأكثر من 7300 إصابة بفيروس الحصبة ومرض الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد منذ مطلع العام الجاري 2025.

وأفاد تيسير السامعي، مدير الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتعز، أن حالات الإصابة بعدد من الأمراض تواصل الارتفاع في المحافظة المكتظة بالسكان، وسط تحديات يواجهها القطاع الطبي.

وأوضح أن عدد حالات الوفاة بفيروس الحصبة ارتفع إلى عشر حالاتٍ منذ مطلع العام الجاري، بينما بلغت حالات الإصابة 1609.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن عدد حالات الوفاة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا وصل إلى عشر حالات خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 5695.

ولفت إلى وجود أمراض أخرى ما زالت مستمرة في المحافظة، بينها حالات الإصابة بحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس غرب النيل، حيث بلغت الحالات مجتمعة 2508 إصابات بهذه الأمراض دون رصد وفيات.

تُعد تعز أكثر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، وتنقسم جغرافيًا بين سيطرة الحكومة من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، التي تحاصر مركزها "مدينة تعز" من معظم منافذها.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورًا حادًا جراء تداعيات الحرب منذ أكثر من 10 سنوات، وتشير بيانات أممية إلى أن الصراع أدى إلى إغلاق نحو نصف المرافق الطبية.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية وارتفاع أسعار الأدوية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية.