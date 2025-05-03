مقتل عروسين بعد ساعات من زواجهما في غزة

قتل عروسان فلسطينيان بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بـ "ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف اسرائيلي استهدف منزلهما فجر اليوم السبت". وأشار إلى أنهما "تزوجا يوم أمس وارتقيا فجر اليوم".

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس الماضي عملياتها العسكرية في القطاع، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية في 19 يناير الماضي، في ظل تعثر التفاهمات بشأن انطلاق المرحلة الثانية أو تمديد الهدنة.

وشنت إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر عدد من الرهائن.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة المحلية.