وفاة طفلة بسبب المجاعة في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، وفاة طفلة بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى نحو 54.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)عن المصادر قولها إن "الطفلة جنان صالح السكافي توفيت في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في القطاع".

وأضافت أن "نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوما".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 95ر1 مليون فلسطيني من أصل 2ر2 مليون يعاني مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.