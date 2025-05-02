هجوم بمسيرة يستهدف سفينة تحمل مساعدات إلى غزة قبالة مالطا

تعرضت سفينة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، وعلى متنها 16 شخصا، لهجوم بمسيرة قبالة سواحل مالطا اليوم الجمعة، بحسب بيان لحركة "كود بينك" الشعبية للسلام والعدالة الاجتماعية.

وكانت السفينة التابعة لأسطول الحرية لغزة تحاول توصيل الغذاء والإمدادات لسكان غزة، وفقا للبيان.

وذكرت حكومة مالطا أن 16 شخصا، ومن بينهم 12 من أفراد الطاقم وأربعة مدنيين، كانوا على متن السفينة ولم يسقط قتلى أو جرحى جراء الهجوم.

وأطلق تحالف أسطول الحرية نداء استغاثة بعد تعرض سفينته المتجهة إلى غزة لهجوم بمسيرة في المياه الدولية في البحر المتوسط بالقرب من مالطا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مقدمة السفينة تعرضت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة بقليل لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لوكالة (د ب أ).

وأضافت أن الهجوم استهدف مرتين مقدمة السفينة، مما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في هيكلها.

ونشر التحالف مقطع فيديو يظهر حريقا في السفينة في الليل. وأعلن أن السفينة موجودة في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وقد أرسلت بالفعل إشارة استغاثة.

ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وتعرقل إسرائيل دخول أي مساعدات إنسانية لغزة منذ شهرين، مما تسبب بأزمة إنسانية يعتقد أنها الأسوأ خلال 19 شهرا من الحرب.

وقال تشارلي أندرسون، الذي يعمل مع أسطول الحرية منذ أكثر من عقد، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إنه تحدث إلى أشخاص على متن السفينة، حيث ذكروا أن انفجارين وقعا وأن حريقا اندلع.

وأشار إلى أن الأشخاص على متن السفينة آمنين، إلا أن هناك خطرا من غرق السفينة حيث تعرض المولد لضربة وتوقفت السفينة.