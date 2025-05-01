هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة في جنوب سوريا

يسود هدوء حذر في السويداء في جنوب سوريا، اليوم الخميس، بعد اشتباكات مسلحة استمرت لساعات في عدد من البلدات غربي المحافظة.

وذكر تلفزيون سوريا أنّ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين فصائل من السويداء ومجموعات مسلحة تركزت في محيط قرية كناكر غربي السويداء، وذلك بالتزامن مع اشتباكات جرت في بلدات عِرى ورساس والصورة الكبيرة.

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور توجيه قوة عسكرية إلى الصورة الكبيرة للتصدي للمهاجمين ومنع دخول أي جهة لمحافظة السويداء، مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لإيجاد الحلول ووقف نزيف الدماء.

ونشرت محافظة السويداء على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورا لانتشار قوات الجيش السوري والأمن العام داخل قرية الصورة الكبرى في محافظة السويداء لحفظ الأمن والأمان، مضيفة أنّ محافظ السويداء أشرف على انتشار قوات الأمن العام ووحدات من الجيش السوري داخل قرية الصورة الكبيرة، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضافت أنّ طواقم الهلال الأحمر بدأت بالدخول إلى قرية الصورة الكبيرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.