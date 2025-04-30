مقتل 19 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة

قتل 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "12 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال ثلاثة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ استشهد ستة مواطنين في قصف منزل يعود لعائلة أبو جريبان، وثلاثة آخرين إثر قصف منزل يعود لعائلة حمدان، إضافة لثلاثة آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة".

ووفق الوكالة، "استشهد ثلاثة مواطنين آخرين بينهم طفلتان جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة".

ولفتت إلى أن "صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جراء قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين".

وأشارت إلى "استشهاد مواطن من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في مخيم البريج".