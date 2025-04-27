الأونروا: سكان غزة يعيشون في دوامة من العنف والحرمان القاتل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، مقتل وجرح المئات من المدنيين منذ انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الشهر الماضي.

وقالت الأونروا، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "انغمس الناس في غزة في دوامة من العنف والحرمان القاتل".

وأضافت: "منعت السلطات الإسرائيلية المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من دخول قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي".

وأشارت إلى أنه "منذ انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي، تصاعدت الأنشطة العسكرية المكثفة والأعمال القتالية. وقتل وجرح المئات من المدنيين"، مشددة على ضرورة رفع الحصار.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.