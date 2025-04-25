مقتل عائلة فلسطينية كاملة في قصف إسرائيلي في خان يونس بغزة

قتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن طفلا (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 355ر51 والإصابات إلى 248ر117.