مقتل 19 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية بمقتل 19 مواطنا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على غزة فجر اليوم الأربعاء.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي.

وأفاد الدفاع المدني بانتشال جثامين 10 "شهداء" إثر قصف إسرائيلي لمدرسة يافا التي تؤوي نازحين شمال شرق مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني أن "طواقمه تمكنت بصعوبة وتحت ظروف خطيرة من الوصول إلى منازل مستهدفة ومنازل مجاورة أخرى تعرضت للقصف والتدمير الاسرائيلي في شارع النخيل شرق التفاح شرقي مدينة غزة، كاشفا عن انتشال أربعة "شهداء"، وأجلت امرأة مصابة؛ بينما لا يزال "شهداء" آخرون مفقودين تحت أنقاض المنازل.

وأشار إلى "استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة في محيط بنك فلسطين ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس".