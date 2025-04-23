الجيش الإسرائيلي يعلن التصدي لصاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا وكريات آتا والجليل الغربي إثر رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش: "يبدو أنه جرى اعتراض الصاروخ بنجاح".

وسمع دوي انفجارات في مناطق شمال إسرائيل، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه لم تسجل بلاغات عن وقوع إصابات باستثناء حالات طفيفة خلال توجه السكان إلى الملاجئ.

ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، إذ قد يستغرق الأمر منهم ساعات أو حتى أياما للاعتراف بمثل هذه الهجمات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

في غضون ذلك، واصلت القوات الأمريكية شن ضربات جوية على الحوثيين صباح الأربعاء، كجزء من حملة بدأت في 15 مارس.

وأفادت جماعة الحوثي بوقوع غارات على محافظات الحديدة ومأرب وصعدة. وفي مأرب، قال الحوثيون إن ضربة استهدفت معدات اتصالات، وهو هدف سبق أن استهدفته القوات الأمريكية.

وأعلن الحوثيون ليل الثلاثاء/الأربعاء إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو_9 في أجواء سواحل محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء.